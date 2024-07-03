Тревожная тенденция: маленькие дети проглатывают никотиновые подушечки

Келли Куусик, директор по профилактической работе отдела информации об отравлениях Департамента здоровья, говорит, что процент маленьких детей, получивших отравление никотиновыми подушечками (также известны как снюс, - прим. ред.), вызывает тревогу.

„Небрежно оставленная подушечка попадает в рот ребенка, поскольку маленькие дети познают мир на ощупь и на вкус“, - объясняет Куусик. Например, один госпитализированный малыш проглотил никотиновую подушечку, которую нашел на земле.

Неиспользованные никотиновые подушечки, добавляет специалист, сладко пахнут, и дети, возможно, видели, как взрослые кладут их себе в рот. „Неиспользованные никотиновые подушечки при проглатывании вызывают у маленьких детей тяжелое отравление“, - предупреждает она.

По ее словам, поступившие на рынок никотиновые подушечки без табака содержат значительно больше никотина, чем другие табачные изделия. „Потребители не осознают, что это делает на первый взгляд более безопасный продукт еще более опасным“.

Келли Куусик рекомендует родителям, отправляясь в гости или принимая гостей, напоминать людям, что никотиновые подушечки тоже таят в себе опасность и их следует хранить в недоступном для детей месте. „В незнании обвинять никого нельзя: у всех разные привычки, которые вытекают из потребностей и особенностей членов семьи“, - подчеркивает Куусик. Она добавляет, что в карманах одежды или сумках взрослых можно найти как никотиновую продукцию, так и различные лекарства и места их хранения должны быть хорошо продуманы. „Я убеждена, что все отравления можно предотвратить“.

За первое полугодие на инфолинию по вопросам отравления поступило 28 звонков, связанных с никотиновыми подушечками. В 10 случаях жертвами стали дети в возрасте до трех лет.

Всего в прошлом году на инфолинию поступило 1528 звонков, связанных с детскими отравлениями. Причиной большинства случаев отравлений стали лекарства и химические вещества.

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