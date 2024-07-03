Таллиннцы могут бесплатно получить контейнеры для биоотходов

По словам вице-мэра Таллинна Маргот Роозе, биоотходы являются важным сырьем для биогаза и компостной земли. „Жители города бесплатно получили уже тысячи контейнеров. Пользуясь ими и отдельно собирая биоотходы, они вносят большой вклад в экономику замкнутого цикла. Кроме того, очень важно, чтобы биоотходы не попадали к другим отходам, поскольку это затрудняет их переработку“, – отметила Роозе.

Подать ходатайство о бесплатном контейнере для биоотходов можно в электронной среде города. На пяэскюлаской и пальяссаареской станциях Таллиннского центра переработки отходов доступны 140-литровые контейнеры, получить которые поможет оператор станции.

Получив контейнер, необходимо в течение двух недель заключить с фирмой, чьими услугами транспортировки отходов вы пользуетесь, приложение к договору и договориться о частоте опорожнения контейнера для биоотходов. Контейнер для биоотходов должен опорожняться с частотой, позволяющей избежать его переполнения, распространения запахов и вредителей, а также загрязнения окружающей территории, но не реже чем один раз в две недели. Контейнер для биоотходов опорожняет та же фирма, что и контейнер для смешанных бытовых отходов, поэтому достаточно внести изменения в существующий договор. Жильцы расположенных рядом домов могут использовать контейнеры совместно – для этого необходимо заключить договор об использовании общего контейнера.