Таллиннцы могут бесплатно получить контейнеры для биоотходов
С 1 июня прошлого года для всех таллиннских участков недвижимости и учреждений действует обязанность собирать биоотходы в отдельную емкость. Чтобы способствовать сортировке мусора, город по-прежнему выдает в пользование частным домам, домам на две семьи и домам на три-девять квартир контейнеры для сбора биоотходов.
По словам вице-мэра Таллинна Маргот Роозе, биоотходы являются важным сырьем для биогаза и компостной земли. „Жители города бесплатно получили уже тысячи контейнеров. Пользуясь ими и отдельно собирая биоотходы, они вносят большой вклад в экономику замкнутого цикла. Кроме того, очень важно, чтобы биоотходы не попадали к другим отходам, поскольку это затрудняет их переработку“, – отметила Роозе.
Подать ходатайство о бесплатном контейнере для биоотходов можно в электронной среде города. На пяэскюлаской и пальяссаареской станциях Таллиннского центра переработки отходов доступны 140-литровые контейнеры, получить которые поможет оператор станции.
Получив контейнер, необходимо в течение двух недель заключить с фирмой, чьими услугами транспортировки отходов вы пользуетесь, приложение к договору и договориться о частоте опорожнения контейнера для биоотходов. Контейнер для биоотходов должен опорожняться с частотой, позволяющей избежать его переполнения, распространения запахов и вредителей, а также загрязнения окружающей территории, но не реже чем один раз в две недели. Контейнер для биоотходов опорожняет та же фирма, что и контейнер для смешанных бытовых отходов, поэтому достаточно внести изменения в существующий договор. Жильцы расположенных рядом домов могут использовать контейнеры совместно – для этого необходимо заключить договор об использовании общего контейнера.
В виде исключения ходатайствовать об освобождении от обязанности иметь контейнер могут частные дома; дома на две семьи; боксы дома рядовой застройки, зарегистрированные как отдельные дома, и дома не более чем с двумя квартирами, которые компостируют свои кухонные отходы на месте в закрытом компостере. Контейнер для компостирования на месте должен представлять собой закрытый со всех сторон ящик, размер которого позволяет вместить отходы, образующиеся в течение всего года. Компостер не нужно утеплять, так как зимой биологический процесс компостирования не происходит. Для компостирования на собственном участке необходимо получить разрешение районной управы по месту жительства.
Ходатайства о контейнере для биоотходов:
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.