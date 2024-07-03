Продажи новых автомобилей упали на 12%. Эксперт: „автоналог может изменить ситуацию“

Эксперт прогнозирует, что вступление в силу налога c автомобиля (называемого также „автомобильный налог“ или „автоналог“) может увеличить продажи новых автомобилей ещё в этом году, поскольку это обеспечит значительную экономию покупателям. „Сейчас многие потребители откладывают решение о покупке автомобиля. В то же время, в случае вступления в силу налога с автомобиля во втором полугодии может возникнуть ситуация, что купленный автомобиль из-за доставки невозможно будет забрать в этом году, и за автомобиль, полученный в новом году, придётся платить регистрационный сбор. Поэтому решение о покупке нового автомобиля стоит принять как можно раньше“, – сказал Розенфельд.

Гибридные автомобили по-прежнему пользуются наибольшей популярностью среди покупателей новых автомобилей: в июне был продан 951 автомобиль.

„Гибридные автомобили становятся все более популярными среди жителей Эстонии и отвоевывают рынок у автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Они также окажутся в довольно хорошем положении, когда вступит в силу налог с автомобиля, что может ещё больше увеличить их продажи“, – сказал Розенфельд.

В июне был приобретен 121 электромобиль и 744 транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания.

Сравнивая первые регистрации всех легковых автомобилей (М1), можно увидеть, что наиболее популярной маркой автомобилей в первом полугодии была Toyota (1902 автомобилей), за которой следовали Škoda (1894), Kia (808), Volkswagen (770), Dacia (440), Subaru (439), Audi (346), Renault (336), Hyundai (326) и Mercedes-Benz (309).

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