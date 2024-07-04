Эксперт: что нужно делать, чтобы не платить налоги с пенсии?

Если человек выбирает минимальный период выплат – 19 лет, то тогда эти отчисления освобождаются от подоходного налога. Если же пенсионер выбирает более короткий период, то ему придется заплатить подоходный налог.

Ежемесячные выплаты из фонда накопительной пенсии рассчитываются, исходя из ожидаемой продолжительности жизни. В настоящее время она составляет 19 лет после выхода на пенсию. Для расчетов используется подробная таблица продолжительности жизни , в которой указано среднее количество оставшихся лет жизни для каждого возраста.

Если же при оформлении пенсии выбрать ежемесячные выплаты, то большая часть пенсионных активов будет продолжать расти в выбранном вами фонде. Низкая популярность этого способа связана с тем, что многие из нас мало подкованы в финансовых нюансах. Возможность получить необлагаемые налогами средства из III пенсионной ступени стала доступна всего два года назад и только набирает популярность. Учитывая, что молодежь зачастую гораздо более сведуща в вопросах накопления и инвестирования, чем их родители, то, возможно, именно они и станут „инфлюэнсерами“ нового способа выплаты.

Желание людей сразу снять все накопленные средства при выходе на пенсию вполне понятно, однако неразумно с финансовой точки зрения. Помимо неприятного известия о том, что вам придется заплатить 10% подоходного налога, самая большая ошибка – это оставить полученную сумму просто лежать на банковском счете. Известно же выражение: „Деньги должны работать!“.

Однако не многие знают, что при единовременной выплате всей накопленной во II или III ступени суммы автоматически возникает обязательство уплатить 10% подоходного налога. В то время как ежемесячные выплаты налогом не облагаются, что гораздо выгоднее.

По данным Пенсионного регистра Эстонии, на конец мая этого года 1692 человека, достигших пенсионного возраста, подали заявление на получение сразу всей суммы накопленной во II и III ступенях, и только 142 человека – на получение ежемесячных (или ежеквартальных) выплат.

Важно учитывать, что паи накопительных пенсионных фондов наследуются, а в случае преждевременного ухода из жизни переходят к наследникам. Пенсионер не должен беспокоиться о том, что в случае ранней смерти его накопленные средства достанутся банку или государству, большой плюс накопления во II ступени — возможность наследования. Если сам пенсионер не сможет больше использовать средства, то его пенсию получат супруг(-а) или дети.

Если, к счастью, жизнь окажется более продолжительной, чем указано в таблице Департамента статистики, то выплаты из ступеней пенсионного фонда просто закончатся. Чтобы обезопасить себя от этого, можно перевести все пенсионные активы в страховую компанию и получать одинаковые выплаты до конца жизни на основании страхового договора. Однако в этом случае следует учитывать, что при выплатах из страховой компании пенсионные деньги перестанут „работать“ за счет участия в инвестициях, то есть их стоимость будет постоянно уменьшаться из-за инфляции.

Как рассчитать наиболее выгодный способ выплаты?

Для получения накопительной пенсии из фондов II или III ступени необходимо подать заявление банку, управляющему фондом. Это можно сделать в любом удобном банковском отделении или на странице „Мой пенсионный счет“ на сайте Пенсионного регистра Эстонии. Желаемый период получения пенсии должен быть указан в полных годах.

Чтобы получать фондовую пенсию, которая не будет облагаться подоходным налогом, необходимо указать период выплат сроком не менее 19 лет. Это означает, что выплаты накопленных активов будут равномерно распределены на этот срок. Таким образом определяется количество паев, которые будут выплачиваться в течение выбранного периода. По истечении указанного срока, когда у человека больше не останется активов в накопительной ступени, получение пенсии из фонда прекратится.

Будущий пенсионер может сам выбрать: получать пенсию ежемесячно, раз в квартал или же раз в год. Пенсионный год начинается в календарный месяц, следующий за месяцем подачи заявления на получение накопительной пенсии, и выплаты производятся в период с 16-го по 20-е число месяца.

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