Хорошая новость для инвесторов: государство предложит облигации жителям Эстонии

„Уже несколько лет мы продаем государственные облигации профессиональным инвесторам и международным фондам, а теперь, по рекомендации экономических экспертов и по примеру ряда европейских стран, мы намерены сделать облигации доступными и для местных мелких инвесторов – для всех жителей Эстонии“, - сказал министр финансов Эстонии Март Вырклаев.

„Для государства это означает расширение спектра источников финансирования, а для инвесторов – появление более ликвидного инструмента с низким уровнем риска, наряду со срочным депозитом. Мы уверены в том, что государственные облигации помогут оживить местный рынок капитала, привлечь на рынок ценных бумаг новых людей и способствовать повышению финансовой грамотности, а также в целом укрепить страну и стимулировать экономику, поскольку доход от процентов остается в Эстонии“, - отметил Вырклаев.

Глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс сообщил, что необходимый рамочный документ для выпуска таких облигаций уже подготовлен, и в зависимости от развития событий на финансовых рынках первую эмиссию планируется провести в этом году.

„Разные эксперты оценивают спрос мелких инвесторов Эстонии на такие облигации в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов евро. Привлеченные средства будут направлены в государственный бюджет, в том числе для покрытия увеличения расходов на национальную оборону и других инвестиций“, - сказал Луурмеэс.

Точные условия ориентированного на розничных инвесторов Эстонии выпуска – период подписки и объем публичного розничного предложения, фиксированная процентная ставка, срок и номинальная стоимость облигаций – будут раскрыты непосредственно перед началом подписки. В качестве организаторов выпуска эстонское государство привлекло AS LHV Pank и Swedbank AS. Юридическим консультантом сделки выступило адвокатское бюро Sorainen.