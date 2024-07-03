Хорошая новость для инвесторов: государство предложит облигации жителям Эстонии(2)
В этом году эстонское государство планирует впервые выпустить облигации, ориентированные на жителей Эстонии и предлагающие мелким инвесторам фиксированную процентную ставку и возможность торговать на Таллиннской бирже.
„Уже несколько лет мы продаем государственные облигации профессиональным инвесторам и международным фондам, а теперь, по рекомендации экономических экспертов и по примеру ряда европейских стран, мы намерены сделать облигации доступными и для местных мелких инвесторов – для всех жителей Эстонии“, - сказал министр финансов Эстонии Март Вырклаев.
„Для государства это означает расширение спектра источников финансирования, а для инвесторов – появление более ликвидного инструмента с низким уровнем риска, наряду со срочным депозитом. Мы уверены в том, что государственные облигации помогут оживить местный рынок капитала, привлечь на рынок ценных бумаг новых людей и способствовать повышению финансовой грамотности, а также в целом укрепить страну и стимулировать экономику, поскольку доход от процентов остается в Эстонии“, - отметил Вырклаев.
Глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс сообщил, что необходимый рамочный документ для выпуска таких облигаций уже подготовлен, и в зависимости от развития событий на финансовых рынках первую эмиссию планируется провести в этом году.
„Разные эксперты оценивают спрос мелких инвесторов Эстонии на такие облигации в диапазоне от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов евро. Привлеченные средства будут направлены в государственный бюджет, в том числе для покрытия увеличения расходов на национальную оборону и других инвестиций“, - сказал Луурмеэс.
Точные условия ориентированного на розничных инвесторов Эстонии выпуска – период подписки и объем публичного розничного предложения, фиксированная процентная ставка, срок и номинальная стоимость облигаций – будут раскрыты непосредственно перед началом подписки. В качестве организаторов выпуска эстонское государство привлекло AS LHV Pank и Swedbank AS. Юридическим консультантом сделки выступило адвокатское бюро Sorainen.
Государственная облигация – это выпущенная правительством ценная бумага, которая погашается в определенный день с конкретной разрешенной суммой процентов. Как правило, выплата процентов производится один раз в год в определенную дату. Чтобы подписаться на облигации, то есть получить право на приобретение ценной бумаги, необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем домашнем банке. Облигация будет свободно обращаться, она будет котироваться на таллиннской бирже Nasdaq, где ее можно будет покупать и продавать на вторичном рынке.
За последние несколько лет ряд европейских стран (в том числе Бельгия, Хорватия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Великобритания) в различных объемах выпускали ориентированные на розничных инвесторов государственные облигации, хотя такие облигации и не всегда торговались на бирже. Срок действия облигаций варьировался от одного месяца до десяти лет. Поскольку государственные облигации являются одним из финансовых инструментов с наименьшим уровнем риска, они также привлекли на рынок ценных бумаг новых мелких инвесторов.
С начала кризиса Covid-19 в 2020 году эстонское государство стало более активно выпускать как долгосрочные, так и краткосрочные облигации. По состоянию на конец мая в портфелях инвесторов находятся долгосрочные государственные облигации Эстонии на сумму 4 миллиарда евро и краткосрочные на сумму 1,1 миллиарда евро. Эти облигации были ориентированы в основном на профессиональных инвесторов и международные фонды.
Эстония входит в число стран с самой низкой в Европейском союзе долговой нагрузкой – долговая нагрузка эстонского государства в 2023 году составила 7,3 миллиарда евро, или 19,6% ВВП. Объем депозитов эстонских домохозяйств в мае этого года достиг рекордных 12,3 миллиарда евро, а срочные вклады составляют более 4 миллиардов евро.
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