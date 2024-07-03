Таксисты и уборщицы сотрудничают с ворами?

Тщательно выбирайте, кому и что вы рассказываете

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркивает, что надо быть очень осторожным с тем, кому и что вы рассказываете о своих планах и своем доме. „Замечательный новый знакомый может оказаться случайным вором, который злоупотребит полученной информацией“, – предостерег он.

В подтверждение этого факта руководитель отдела по борьбе с тяжкими преступлениями при криминальном бюро Пыхьяской префектуры Вячеслав Миленин привел 30 мая в передаче Terevisioon пару примеров.

„Был случай, когда внутренним источником стал таксист, который вез клиентов из дома в аэропорт, а потом передал вору информацию, когда и какой дом будет пустовать, – рассказал Миленин. – И если в машине говорили о воре, украшениях или деньгах, эта информация тоже доходила до вора“.

Также Миленин рассказал о женщине, которая работала в фирме, предлагающей услуги уборки, и наводила порядок в разных домах. „В доме она видела, каким имуществом обладает хозяин, и делилась этой информацией с подельниками“, – отметил Миленин.

Пярьяла советует как следует изучить бэкграунд уборщицы, прежде чем пользоваться услугами фирм по уборке. Например, стоит поискать информацию в Google и социальных сетях.

Где совершаются кражи?

Согласно статистике преступлений, в марте и апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число краж в жилых помещениях и их дворах/кладовках выросло на 23 процента. В период с мая 2023 года по апрель 2024 года число таких краж выросло на 14 процентов.

Больше всего краж совершается в крупных самоуправлениях, в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где воры орудуют как в квартирах, так и в подвалах и кладовках многоквартирных домов. В Тартуском уезде к этому можно добавить частные дома и их дворы.

Велосезон в разгаре, в связи с чем добычей воров все чаще становятся электросамокаты и велосипеды: их воруют во дворах, на парковках и в подъездах.