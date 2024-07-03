03.07.2024, 11:15
ПРОГНОЗ | Огромное дождевое облако нависло над Эстонией. Южную часть страны накроет сильный ветер(1)
ФОТО: | Keskkonnaagentuur
Любой, кто выглядывал сегодня в окно, мог заметить, что даже если в данный момент дождя нет, то ночью и утром он точно шел. Хорошая новость для одних и плохая для других заключается в том, что с полудня ситуация прояснится, пишет Maaleht.
Утро среды будет облачным. Во многих местах пройдет дождь, не исключена гроза. Днем начиная с юга осадки будут становится реже, а облака поредеют. Ветер западный 3-9, днем в южной и восточной Эстонии юго-западный, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 17..21°С.
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