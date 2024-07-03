Водитель сбил на пешеходном переходе пьяного мужчину и уехал

Во вторник, 2 июля, в 00:44 произошла авария возле Вилларди, 26 в Таллинне, где 49-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением электросамокатом Tuul и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 04:29 произошла авария возле автобусной остановки Taksopark в Таллинне, где 17-летний молодой человек, ехавший на электросамокате Bolt, не справился с управлением и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 09:04 произошла авария возле Академия теэ, 11/2 в Таллинне, где 40-летний мужчина на легковом автомобиле Renault Master при совершении поворота направо столкнулся на дорожке для немоторизованных транспортных средств с электросамокатом Bolt, которым управлял 28-летний мужчина. Самокатчика доставили в больницу.

В 08:37 произошла авария возле Ярвекюла теэ, 58 в Кохтла-Ярве в Ида-Вирумаа, где 42-летний мужчина не справился с управлением легковым автомобилем Peugeot 508 и врезался в столб. Водитель автомобиля был доставлен в больницу.

В 13:27 произошла авария на 3 км шоссе Пиккярве-Паламусе в поселке Раадивере в Йыгевамаа, где 53-летняя женщина не справилась с управлением велосипедом и упала. Скорая помощь доставила ее в больницу.

В 16:14 произошла авария возле Коондизе, 23 в городе Сауэ в Харьюмаа, где 40-летняя женщина на электросамокате не справилась с управлением и упала. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

В 17:54 произошла авария возле Раадику, 8/1 в Таллинне, где 71-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Corolla поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом Honda CBR500RA, которым управлял 31-летний мужчина. По предварительной информации, мотоциклист на момент аварии совершал обгон транспортного средства, выполнявшего маневр. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 19:43 произошла авария на Юласе теэ, 29 в поселке Копли в волости Раэ в Харьюмаа, где 12-летний мальчик на велосипеде наехал на „лежачий полицейский“ и упал. Велосипедиста доставили в больницу.