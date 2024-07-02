Стартовал популярный летний лагерь для 600 будущих инженеров и энергетиков Enerhack

В первый день перед молодыми изобретателями выступила министр регионального развития Пирет Хартман, на церемонии открытия участников приветствовали организаторы и спонсоры лагеря, прошли первые теоретические и практические занятия в разных возрастных и языковых группах. В этом году лагерь проходит на эстонском, русском и английском языках.

Уникальность летнего лагеря Enerhack Camp в том, что он сочетает в себе как занятия и мастер-классы по энергетике, так и насыщенную и увлекательную программу. Ребята смогут принять участие в разнообразных играх, конкурсах и спортивных эстафетах, а также проверить и закрепить полученные знания по энергетике на практике и в игровой форме. Каждый год организаторы знакомят участников с каким-либо новым интересным видом спорта - если в прошлом году это был сквош, то в этом году занятия для детей проведет олимпийская чемпионка по фехтованию и выпускница TalTech по специальности химия Ирина Эмбрих.

Обучать детей будут профессора, доктора наук и студенты TalTech, а также около 30 приглашенных лекторов. Среди них министр образования Кристина Каллас и упомянутая выше министр регионального развития Пирет Хартман, вице-канцлер по энергетике Тимо Татар, член совета Enefit Green Райне Пайо и другие ведущие энергетики и инженеры Эстонии. Например, ведущий инженер Starship приедет с роботом-доставщиком и расскажет, как он устроен и работает, а разработчик самоходного автобуса IseAuto прокатит детей и покажет всю начинку этого изобретения.

„Enerhack проводит летний лагерь по энергетике уже четвертый год подряд, и за это время более 3000 детей приняли в нем участие. Мы хотим показать детям, что энергетика и инженерия безумно интересны и именно эти области могут стать профессиями будущего для нового поколения!“, сказал руководитель Enerhack и организатор лагеря Игорь Крупенский.

Лагерь финансируется за счет собственных средств проекта Enerhack, а также партнеров - Британский Совет в Эстонии, посольства США и Швеции, а также крупнейшие энергетические компании Эстонии.