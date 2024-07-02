СТАТИСТИКА | Самые популярные специальности в Тартуском университете — правоведение, экономика и информатика

По данным Тартуского университета, в этом году на обучение на эстонском языке претендуют 9393 человека, которые подали в общей сложности 12 811 заявлений: на первую ступень (бакалавриат) подано 9915 заявлений, для обучения на степень магистра — 2896 заявлений. Число заявлений на первый уровень высшего образования по сравнению с прошлым годом увеличилось на 5 процентов, количество заявлений на второй уровень осталось на том же уровне.