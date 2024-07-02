Новости Эстонии
02.07.2024, 18:16

Правительство знало о нехватке боеприпасов на 1,6 млрд евро еще в июне прошлого года

 
Ханно Певкур
Ханно Певкур
ФОТО: TEELE TOOVA | DELFI MEEDIA

Министр обороны Ханно Певкур дал письменный ответ на вопросы депутатов Рийгикогу, из которого выясняется, что информация о нехватке боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро была предоставлена правительству в июне прошлого года.

В числе прочего депутаты Рийгикогу спросили, включала ли военная рекомендация командующего Силами обороны по утвержденной в 2023 году Программе развития государственной обороны в качестве компонента и предложение по закупке дополнительных боеприпасов?

Певкур на это ответил, что в ходе обновления главы о военной обороне Программы развития государственной обороны, представленной правительству 8 июня прошлого года, была представлена и военная рекомендация командующего Силами обороны на случай, если расходы на оборону будут больше, чем одобренный в Рийгикогу уровень 3% ВВП.

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