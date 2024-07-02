Правительство знало о нехватке боеприпасов на 1,6 млрд евро еще в июне прошлого года

В числе прочего депутаты Рийгикогу спросили, включала ли военная рекомендация командующего Силами обороны по утвержденной в 2023 году Программе развития государственной обороны в качестве компонента и предложение по закупке дополнительных боеприпасов?

Певкур на это ответил, что в ходе обновления главы о военной обороне Программы развития государственной обороны, представленной правительству 8 июня прошлого года, была представлена и военная рекомендация командующего Силами обороны на случай, если расходы на оборону будут больше, чем одобренный в Рийгикогу уровень 3% ВВП.