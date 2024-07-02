02.07.2024, 18:16
Правительство знало о нехватке боеприпасов на 1,6 млрд евро еще в июне прошлого года
ФОТО: TEELE TOOVA | DELFI MEEDIA
Министр обороны Ханно Певкур дал письменный ответ на вопросы депутатов Рийгикогу, из которого выясняется, что информация о нехватке боеприпасов на сумму 1,6 миллиарда евро была предоставлена правительству в июне прошлого года.
В числе прочего депутаты Рийгикогу спросили, включала ли военная рекомендация командующего Силами обороны по утвержденной в 2023 году Программе развития государственной обороны в качестве компонента и предложение по закупке дополнительных боеприпасов?
Уже заказано?