05.07.2024, 10:18
Пропавший 15-летний подросток сам вернулся в школу
Персонал школы и близкие мальчика не знали, где может находиться Давид. Полиция провела поисковые мероприятия в Тарту, но результата они не дали. Телефона с собой у подростка не было.
В пятницу пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что Давид нашелся. Школьный персонал сообщил полиции, что подросток накануне сам вернулся в школу.
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