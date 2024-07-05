ЧП и криминал
05.07.2024, 10:18

Пропавший 15-летний подросток сам вернулся в школу

 
Politseiauto
Politseiauto
ФОТО: Martin Ahven | Õhtuleht

Во вторник полиция просила помощи в установлении местонахождения 15-летнего Давида, который ушел 30 июня из Маарьямааской образовательной коллегии (Тартумаа) и назад не вернулся.

Персонал школы и близкие мальчика не знали, где может находиться Давид. Полиция провела поисковые мероприятия в Тарту, но результата они не дали. Телефона с собой у подростка не было.

В пятницу пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что Давид нашелся. Школьный персонал сообщил полиции, что подросток накануне сам вернулся в школу.

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