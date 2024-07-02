Может находиться в Таллинне. Полиция ищет 15-летнего подростка

Персонал школы и близкие мальчика не знают, где может находиться Давид. Полиция провела поисковые мероприятия в Тарту, но результата они не дали. Телефона с собой у подростка нет.

Уходя из учебного заведения, мальчик был одет в черную футболку и черные брюки. Он может находиться как в Таллинне, так и в Тарту.

Полиция просит всех, кто видел Давида или знает, где он может находиться, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру телефона 112.

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