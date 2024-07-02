02.07.2024, 15:45
ФОТО | Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в преступлении
ФОТО:
Работники отделения полиции Юго-Восточной Эстонии сегодня утром задержали в Валга мужчину, которого подозревают в ограблении, но жертв может быть больше.
Хотя полиции в данный момент известно только об одном случае, есть основание считать, что пострадавших как в городе Валга, так и в уезде Валгамаа может быть больше, и полиция просит всех, кто стал жертвой преступлений мужчины, сообщить об этом. Мужчина мог выбирать в качестве жертв в основном людей пожилого возраста, у которых, применяя силу, крал различные вещи.
Полиция ждет информацию на электронную почту taavi.laul@politsei.ee или по телефону 5343 5613.
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