ФОТО | Полиция ищет возможных жертв подозреваемого в преступлении

Хотя полиции в данный момент известно только об одном случае, есть основание считать, что пострадавших как в городе Валга, так и в уезде Валгамаа может быть больше, и полиция просит всех, кто стал жертвой преступлений мужчины, сообщить об этом. Мужчина мог выбирать в качестве жертв в основном людей пожилого возраста, у которых, применяя силу, крал различные вещи.