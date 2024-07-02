Swedbank автоматизировал сделки с облигациями на Таллиннской бирже

„До сих пор система работала следующим образом: клиент, желающий купить или продать облигацию, вводил своё распоряжение по сделке в интернет-банке, затем сотрудник банка обрабатывал его и передавал в торговую систему. С 1 июля Swedbank автоматизировал этот процесс на Таллиннской бирже“, – говорит руководитель сферы финансовых рынков Swedbank Тоомас Арак.

Облигация – это ценная бумага, которая, по сути, представляет собой заём для компании или правительства. При хранении в течение определённого периода облигация приносит фиксированный доход, который определяется в момент покупки и остаётся неизменным до тех пор, пока не наступит срок погашения займа, т. е. пока облигация не будет погашена.

Выгода для клиента от автоматизации заключается в том, что запрос клиента быстрее доходит до биржи, а информация с рынка быстрее доходит до клиента. Таким образом, можно использовать очень срочные возможности. Это также повысит активность и ликвидность на рынке“, – добавил Арак.

„Торговля облигациями популярна среди клиентов Swedbank. На это есть несколько причин: во-первых, они менее рискованны по сравнению, например, с акциями. Во-вторых, облигации обеспечивают инвесторам надёжный доход в виде процентных выплат. Процентные ставки устанавливаются эмитентом, и инвесторы получают регулярные процентные выплаты – ежемесячные, ежеквартальные или ежегодные. Облигации также позволяют инвесторам диверсифицировать свои портфели, поскольку они могут выбирать между различными странами и компаниями, а также различными уровнями риска и доходности. Биржевые облигации также имеют преимущество ликвидности, поскольку их можно продать на вторичном рынке даже до наступления срока погашения, не потеряв при этом уже полученные проценты“, – добавил Арак.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.