КАРТА | Начинается строительство виадука на бульваре Кадака. Изменится организация дорожного движения и работа общественного транспорта(1)
В среду, 3 июля, начнутся строительные работы на бульваре Кадака, в ходе которых вместо находящегося в плохом состоянии моста будет построен новый виадук. Он обеспечит более безопасное движение для всех участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов и транспортных средств. Строительные работы повлекут за собой изменения в организации дорожного движения и работе общественного транспорта.
„Построенный в 1970 году виадук на бульваре Кадака устарел и будет отремонтирован по рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, – уточнил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Это сложные и длительные строительные работы, и мы надеемся на терпение и понимание жителей города, а также просим соблюдать временные правила дорожного движения“.
На время строительства для движения будет закрыт отрезок бульвара Кадака между перекрестком улиц Калда и Тяхеторни, виадук Кадака закроется для транспортных средств и пешеходов. Для пешеходов и велосипедистов на время строительных работ будут установлены направляющие дорожные знаки. Для передвижения из Нымме в Мустамяэ пешеходам рекомендуется использовать улицы Таммепярья, Сярье и Тяхеторни. При передвижении на автомобиле в качестве маршрута объезда в Нымме можно использовать Пярнуское шоссе и улицу Вяэна, в районе бульвара Кадака – улицы Ыйтсе и Калда.
В связи с работами по реконструкции бульвара Кадака в объезд будут направлены автобусные линии № 10, 20 и 20А через улицу Тяхеторни, Пярнуское шоссе, улицы Калда и Хоммику.
Маршрут автобусной линии № 10 в направлении Вана-Пяэскюла: Пярнуское шоссе, улица Лаане, улица Хоммику и бульвар Кадака. Будут закрыты остановки Pidu, Vääna, Tähetorni, Kadaka puiestee и Kalda. На измененном маршруте будут установлены остановки Salve и Kivimäe jaam. В направлении Вяйке-Ыйсмяэ будут закрыты остановки Kalda, Kadaka puiestee, Tähetorni, Vääna и Pidu. На измененном маршруте будут установлены остановки Hommiku (на улице Хоммику), Laane, Kivimäe jaam и Salve.
Маршрут автобусной линии № 20 в направлении станции Пяэскюла: бульвар Кадака, улица Тяхеторни, улица Вяэна и Пярнуское шоссе. Будут закрыты остановки Kalda и Hommiku. На измененном маршруте будут установлены остановки Kadaka puiestee, Tähetorni, Vääna, Pidu, Salve и Kivimäe jaam. Маршрут в направлении Пассажирского порта, Терминала D: бульвар Кадака, улица Хоммику, улица Лаане, Пярнуское шоссе, улица Вяэна, улица Тяхеторни и бульвар Кадака. Будет закрыта остановка Kalda. На измененном маршруте будут установлены остановки Hommiku (на улице Хоммику), Laane, Kivimäe jaam, Salve, Pidu, Vääna, Tähetorni и Kadaka puiestee.
Маршрут автобусной линии № 20А в направлении Лаагри: бульвар Кадака, улица Тяхеторни, улица Вяэна, Пярнуское шоссе, улица Лаане, улица Хоммику и бульвар Кадака. Будет закрыта остановка Kalda. На измененном маршруте будут установлены остановки Kadaka puiestee, Tähetorni, Vääna, Pidu, Salve и Kivimäe jaam. Маршрут в направлении Пассажирского порта, Терминала D: бульвар Кадака, улица Хоммику, улица Лаане, Пярнуское шоссе, улица Вяэна и улица Тяхеторни. Будет закрыта остановка Kalda. На измененном маршруте будут установлены остановки Hommiku (на улице Хоммику), Laane, Kivimäe jaam, Salve, Pidu, Vääna, Tähetorni и Kadaka puiestee.
На первом этапе работ старый виадук будет снесен, в августе начнется строительство нового виадука и инженерных сетей, а в конце года начнут строительство дорожных сооружений. Для жителей улицы Калда и расположенных на ней предприятий будет обеспечен доступ в течение всего периода строительства.
Во время строительных работ имеющиеся деревья будут защищены досками, закрепленными вокруг ствола. В связи со строительством будет ликвидировано 68 деревьев и семь кустарников – в основном это молодые сосны, а также лиственные. В ходе работ по озеленению на участке будет высажено 49 деревьев: восемь ясеней, пять дубов обыкновенных, пять японских лиственниц и 31 сосна обыкновенная.
Строительные работы производит компания Atemo OÜ по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Стоимость строительных работ составляет около 1,85 миллионов евро, из которых около 134 000 евро софинансирует AS Tallinna Vesi (суммы без НСО).
Виадук Кадака планируется открыть для движения в конце года, однако весной 2025 года продолжатся работы по асфальтированию и озеленению. Согласно договору, срок окончания работ – 3 февраля 2026 года.
Следить за процессом реконструкции виадука на бульваре Кадака можно на сайте tallinn.ee/kadakapst.
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