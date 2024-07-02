КАРТА | Начинается строительство виадука на бульваре Кадака. Изменится организация дорожного движения и работа общественного транспорта

„Построенный в 1970 году виадук на бульваре Кадака устарел и будет отремонтирован по рекомендации Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, – уточнил вице-мэр Пяртель-Пеэтер Пере. – Это сложные и длительные строительные работы, и мы надеемся на терпение и понимание жителей города, а также просим соблюдать временные правила дорожного движения“.

На время строительства для движения будет закрыт отрезок бульвара Кадака между перекрестком улиц Калда и Тяхеторни, виадук Кадака закроется для транспортных средств и пешеходов. Для пешеходов и велосипедистов на время строительных работ будут установлены направляющие дорожные знаки. Для передвижения из Нымме в Мустамяэ пешеходам рекомендуется использовать улицы Таммепярья, Сярье и Тяхеторни. При передвижении на автомобиле в качестве маршрута объезда в Нымме можно использовать Пярнуское шоссе и улицу Вяэна, в районе бульвара Кадака – улицы Ыйтсе и Калда.

В связи с работами по реконструкции бульвара Кадака в объезд будут направлены автобусные линии № 10, 20 и 20А через улицу Тяхеторни, Пярнуское шоссе, улицы Калда и Хоммику.

Маршрут автобусной линии № 10 в направлении Вана-Пяэскюла: Пярнуское шоссе, улица Лаане, улица Хоммику и бульвар Кадака. Будут закрыты остановки Pidu, Vääna, Tähetorni, Kadaka puiestee и Kalda. На измененном маршруте будут установлены остановки Salve и Kivimäe jaam. В направлении Вяйке-Ыйсмяэ будут закрыты остановки Kalda, Kadaka puiestee, Tähetorni, Vääna и Pidu. На измененном маршруте будут установлены остановки Hommiku (на улице Хоммику), Laane, Kivimäe jaam и Salve.