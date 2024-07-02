ЧП и криминал
02.07.2024, 13:35

ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в сентябре мужчины

 (1)
Юллар
Юллар
ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего 45-летнего Юллара.

В понедельник (1 июля) близкие Юллара сообщили в полицию, что в последний раз контактировали с ним 22 сентября прошлого года, когда мужчина находился в Раквере.

После этого связаться с мужчиной не удавалось, близкие не знают, где он может находиться. Телефон Юллара отключен.

Рост мужчины 180 см, худощавого телосложения. Волосы светлые.

Полиция просит всех, кто видел Юллара или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефонному номеру 112.

Юллар

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии