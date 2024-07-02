ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в сентябре мужчины

В понедельник (1 июля) близкие Юллара сообщили в полицию, что в последний раз контактировали с ним 22 сентября прошлого года, когда мужчина находился в Раквере.

После этого связаться с мужчиной не удавалось, близкие не знают, где он может находиться. Телефон Юллара отключен.

Рост мужчины 180 см, худощавого телосложения. Волосы светлые.

Полиция просит всех, кто видел Юллара или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефонному номеру 112.

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