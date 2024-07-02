02.07.2024, 13:35
ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшего в сентябре мужчины(1)
ФОТО: PPA
Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшего 45-летнего Юллара.
В понедельник (1 июля) близкие Юллара сообщили в полицию, что в последний раз контактировали с ним 22 сентября прошлого года, когда мужчина находился в Раквере.
После этого связаться с мужчиной не удавалось, близкие не знают, где он может находиться. Телефон Юллара отключен.
Рост мужчины 180 см, худощавого телосложения. Волосы светлые.
Полиция просит всех, кто видел Юллара или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефонному номеру 112.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.