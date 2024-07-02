Полиция ищет пропавшего 51-летнего Виталия

Мужчина 27 июня около полудня ушел из дома попечения в деревне Аа и не вернулся туда. Он и раньше уходил из дома попечения, но тогда его находили в районе Ахтме.

Полицейские проверили возможные места его пребывания как в районе деревни Аа, так и в Ахтме, но до сих пор пока не нашли мужчину.

Рост Виталия - приблизительно 180 см, он худощавого телосложения. Уходя из дома попечения, он был одет в зеленовато-серую куртку и светлые штаны.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или по электронной почте maksim.smirnov@politsei.ee.

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