Добровольцы нашли пропавшего 51-летнего Виталия

Мужчина 27 июня около полудня ушел из дома попечения в деревне Аа и не вернулся туда. Он и раньше уходил из дома попечения, но тогда его находили в районе Ахтме.

Полицейские проверили возможные места его пребывания как в районе деревни Аа, так и в Ахтме, но не нашли мужчину.

В четверг утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что в среду поздно вечером добровольцы нашли мужчину в районе Ахтме. С ним все в порядке, и его доставили обратно в дом попечения.

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