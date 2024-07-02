На восемь дней поезда между Таллинном и Тарту частично заменят автобусы

„В июле ремонтные работы на железной дороге между Тапа и Тарту продолжатся, поэтому восемь рабочих дней июля линии между Таллинном и Тарту будут частично обслуживаться автобусами“, - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

В связи с масштабными ремонтными работами на железной дороге между Тапа и Тарту пассажирские поезда будут заменены на автобусы 2-4 июля, 16-18 июля и 30 июля-1 августа.

„На участке будут курсировать автобусы двух разных маршрутов - один будет останавливаться на всех промежуточных остановках, а другой будет идти прямо в Тарту/Тамсалу, соответствующая информация размещена на передней части автобуса. Автобусы также будут делать остановку в центре Тарту“, - пояснил Мяэ.

Ознакомиться с расписаниями и местами остановки замещающих автобусов можно на сайте Elron.

Работы на участке железной дороги между Тапа и Тарту продолжатся до конца года, их цель - электрифицировать участок, чтобы с начала следующего года компания Elron могла запустить новые электропоезда Škoda.

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