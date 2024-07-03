Новости Эстонии
03.07.2024, 12:35

ФОТОРЕПОРТАЖ | Затхлый запах и устаревшие товары втридорога. Как сейчас живет Центральный рынок?

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Центральный рынок
Центральный рынок
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

RusDelfi посетил таллиннский Центральный рынок. Среди разнообразия вещей здесь можно найти уникальные предметы, правда, цены могут напугать.

В условиях растущего влияния торговых сетей и интернет-магазинов, кажется, что традиционные рынки стали малоинтересны потребителю. Или нет? RusDelfi решил изучить цены, посмотреть на количество посетителей и почувствовать атмосферу Центрального рынка.

И, вероятно, самый новаторский товар среди этого изобилия – проточный водонагреватель с индикатором нагрева. „Ставите на любой смеситель. Включаете в розетку, и через семь секунд горячая вода пошла. Очень легко подсоединяется. Быстро, четко, комфортно. Они есть и в магазине, но стоят они там 55–60 евро. А у меня – 35. Уже один остался“, – рекламирует продавец изделие. Он уверяет, что это незаменимая вещь на дачу, поскольку там не всегда есть горячая вода.

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RusDelfi
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