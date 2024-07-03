ФОТОРЕПОРТАЖ | Затхлый запах и устаревшие товары втридорога. Как сейчас живет Центральный рынок?

И, вероятно, самый новаторский товар среди этого изобилия – проточный водонагреватель с индикатором нагрева. „Ставите на любой смеситель. Включаете в розетку, и через семь секунд горячая вода пошла. Очень легко подсоединяется. Быстро, четко, комфортно. Они есть и в магазине, но стоят они там 55–60 евро. А у меня – 35. Уже один остался“, – рекламирует продавец изделие. Он уверяет, что это незаменимая вещь на дачу, поскольку там не всегда есть горячая вода.