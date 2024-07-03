03.07.2024, 12:35
ФОТОРЕПОРТАЖ | Затхлый запах и устаревшие товары втридорога. Как сейчас живет Центральный рынок?(54)
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ФОТО: | Delfi Meedia
RusDelfi посетил таллиннский Центральный рынок. Среди разнообразия вещей здесь можно найти уникальные предметы, правда, цены могут напугать.
В условиях растущего влияния торговых сетей и интернет-магазинов, кажется, что традиционные рынки стали малоинтересны потребителю. Или нет? RusDelfi решил изучить цены, посмотреть на количество посетителей и почувствовать атмосферу Центрального рынка.
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