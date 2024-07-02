ЧП и криминал
02.07.2024, 11:35

Жестокая расправа в многоквартирном доме в Копли: жена убитого и ее друг предстали перед судом

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Мария Джумаян и Антон Паукште
Мария Джумаян и Антон Паукште
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Согласно обвинению, Антон Паукште (32) забил свою жертву до смерти молотком, а затем задушил ремнем, чтобы убедиться, что жертва мертва.

9 сентября прошлого года в многоквартирном доме на улице Уус-Малева было обнаружено тело 38-летнего Александра с признаками насилия. Ему раздробил череп и повесили. Тело обнаружил в квартире друг Александра Сергей, который пришел к нему в гости.

Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции сразу приступили к сбору улик и поиску людей, которые могли что-то знать о случившемся. Что произошло в этой квартире, было неясно.

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