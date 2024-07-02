Жестокая расправа в многоквартирном доме в Копли: жена убитого и ее друг предстали перед судом

9 сентября прошлого года в многоквартирном доме на улице Уус-Малева было обнаружено тело 38-летнего Александра с признаками насилия. Ему раздробил череп и повесили. Тело обнаружил в квартире друг Александра Сергей, который пришел к нему в гости.