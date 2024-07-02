Elektrilevi повысит сетевую плату и введет месячную плату для всех пакетов

Департамент конкуренции согласовал заявку Elektrilevi на повышение цен, пишет RusERR.

Помимо повышения сетевой платы, Elektrilevi также начнет взимать фиксированную месячную плату во всех без исключения тарифных планах.

Оператор электрораспределительной сети объяснил рост тарифов увеличившейся потребностью в средствах на инвестиции и обслуживание электросетей, а также подорожанием работ и материалов из-за инфляции.

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