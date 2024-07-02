ФОТО | Полиция ищет 30-летнего мужчину. Его машина была найдена пустой на обочине

Последний раз родственники общались с Танелем 27 июня. Утром 1 июля автомобиль Танеля был обнаружен на обочине на 36 км шоссе Тюри-Аркма. Местонахождение самого мужчины по-прежнему неизвестно. Полиция проверила места, где он мог находиться, а также прочесала местность. К поискам были привлечены служебная собака, спасатели с дроном и добровольцы, но, к сожалению, пока безрезультатно.

Мужчина среднего телосложения. Возможно, был одет в темные длинные штаны и темную спортивную кофту.

Полиция просит всех, кто видел Танеля или знает его местонахождение, сообщить об этом по номеру 112.

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