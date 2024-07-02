В Эстонии под временной защитой находятся более 32 000 военных беженцев

По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 4,5%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.

По состоянию на 30 июня в Эстонии временная защита распространяется на свыше 32 000 военных беженцев.

Также на прошлой неделе 18 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.

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