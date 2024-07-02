02.07.2024, 08:00
В Эстонии под временной защитой находятся более 32 000 военных беженцев
ФОТО: | Delfi Meedia
В течение прошлой недели о временной защите в Эстонии ходатайствовали 85 военных беженцев из Украины, пишет RusERR.
По сравнению с неделей ранее количество ходатайств снизилось на 4,5%, свидетельствуют данные Департамента полиции и пограничной охраны.
По состоянию на 30 июня в Эстонии временная защита распространяется на свыше 32 000 военных беженцев.
Также на прошлой неделе 18 граждан Украины запросили у Эстонии международную защиту.
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