Денис Ларченко переехал в Таллинн и получил должность в управе

„Будет говорить о новым опыте, который я смогу приобрести. Я уверен, что это будет непросто, но я также уверен, что это будет интересно и познавательно. С сегодняшнего дня я приступил к новой работе. Теперь я занимаю должность заместителя старейшины районной управы Пыхья-Таллинна.

Сразу отмечу, что я обязательно продолжу вести свою депутатскую деятельность в Нарве и останусь верным партнерам и другом для Narva Eesti Gümnaasium и Tartu Ülikooli Narva kolledž. Да, объемы нашего сотрудничества придется пересмотреть и уменьшить, но я уверен, что все будет хорошо. Огромное спасибо тем, кто остается для меня твердой опорой и поддерживает меня! Вас много, и вы для меня бесценны! Люблю!“