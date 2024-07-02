В Таллинне на бульварах Мере и Каарли начинается строительство велосипедных дорожек. Водителей ждут неудобства(16)
С 3 июля из-за строительных работ будет закрыта остановка Mere puiestee и с 8 июля – остановки Vabaduse väljak на бульваре Каарли в направлении центра города. В ходе работ будут построены новые велосипедные и пешеходные дорожки, посажены деревья, а также реконструированы водопроводные и канализационные трассы.
По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, полная реконструкция автобусных остановок значительно повысит удобство и безопасность велосипедных дорожек в Таллинне. „Если на велосипеде и самокате можно будет ехать по отдельной дорожке таким образом, чтобы не проезжать через автобусную остановку, то после реконструкции в соответствии со Стратегией велосипедного движения преимущества в плане безопасности получат и те, кто на велосипеде не передвигается“, – сказал Пере.
Строительные работы на остановке Mere puiestee в направлении центра города начнутся 3 июля. В ходе работ автотранспорт будет направлен по трамвайным путям, пешеходы смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне. Автобусные линии № 21, 21B, 41 и 41B, 73, 91, 92, 93 и 96 временно будут останавливаться на трамвайной остановке Mere puiestee в направлении центра города на бульваре Мере. Проезжая часть будет открыта для движения 18 августа.
Реконструкция автобусной остановки Vabaduse väljak на бульваре Каарли в направлении центра города начнется 8 июля. В ходе строительных работ для автотранспорта будут открыты две или одна полоса движения в зависимости от этапа работ. Пешеходы и велосипедисты смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне. Автобусные линии № 21, 21B, 22, 41 и 41B временно будут останавливаться на остановке Tõnismägi, автобусные линии № 2, 3, 9, 11, 16, 23, 35, 40, 46 и 67 – на остановке Vabaduse väljak, расположенной на бульваре Эстония. Проезжая часть будет открыта для движения 30 августа.
„Лето - самое безболезненное время для проведения дорожных работ в городе, поскольку многие люди находятся в отпуске или работают дома во время школьных каникул, – сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла. – Если вы передвигаетесь на автомобиле, просим вас запастись временем, или, если возможно, воспользоваться общественным транспортом или велосипедом, чтобы снизить нагрузку на автомобильное движение“, – добавил Андла.
Работы по озеленению и укладке тротуарной плитки продлятся до 14 октября.
Все существующее озеленение в зоне строительства будет сохранено, для деревьев будет установлена защита на протяжении всего периода работ. В рамках проекта на бульваре Каарли будет высажено 76 тисов обыкновенных, 124 молиний обыкновенных, 59 котовников Фассена, 32 кизильника Даммера и 43 рудбекии блестящие.
Строительные работы осуществляет Atemo OÜ, надзор – TPJ Inseneribüroo OÜ. Сумма договора составляет около 939 000 евро, из которых 198 000 евро в связи со строительством водопроводных и канализационных трасс софинансирует AS Tallinna Vesi (суммы без НСО). Согласно договору, срок окончания работ – 14 декабря 2024 г.
Расписание, планирование поездки, маршруты общественного транспорта и остановки можно найти на сайте transport.tallinn.ee.
Изменения также касаются общественного транспорта Харьюского уезда. Информация об изменениях доступна на сайте Центра общественного транспорта Северной Эстонии ytkpohja.ee.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.