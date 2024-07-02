В Таллинне на бульварах Мере и Каарли начинается строительство велосипедных дорожек. Водителей ждут неудобства

По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, полная реконструкция автобусных остановок значительно повысит удобство и безопасность велосипедных дорожек в Таллинне. „Если на велосипеде и самокате можно будет ехать по отдельной дорожке таким образом, чтобы не проезжать через автобусную остановку, то после реконструкции в соответствии со Стратегией велосипедного движения преимущества в плане безопасности получат и те, кто на велосипеде не передвигается“, – сказал Пере.

Строительные работы на остановке Mere puiestee в направлении центра города начнутся 3 июля. В ходе работ автотранспорт будет направлен по трамвайным путям, пешеходы смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне. Автобусные линии № 21, 21B, 41 и 41B, 73, 91, 92, 93 и 96 временно будут останавливаться на трамвайной остановке Mere puiestee в направлении центра города на бульваре Мере. Проезжая часть будет открыта для движения 18 августа.

Реконструкция автобусной остановки Vabaduse väljak на бульваре Каарли в направлении центра города начнется 8 июля. В ходе строительных работ для автотранспорта будут открыты две или одна полоса движения в зависимости от этапа работ. Пешеходы и велосипедисты смогут передвигаться по существующему тротуару в обозначенной зоне. Автобусные линии № 21, 21B, 22, 41 и 41B временно будут останавливаться на остановке Tõnismägi, автобусные линии № 2, 3, 9, 11, 16, 23, 35, 40, 46 и 67 – на остановке Vabaduse väljak, расположенной на бульваре Эстония. Проезжая часть будет открыта для движения 30 августа.

„Лето - самое безболезненное время для проведения дорожных работ в городе, поскольку многие люди находятся в отпуске или работают дома во время школьных каникул, – сказал старейшина Кесклинна Сандер Андла. – Если вы передвигаетесь на автомобиле, просим вас запастись временем, или, если возможно, воспользоваться общественным транспортом или велосипедом, чтобы снизить нагрузку на автомобильное движение“, – добавил Андла.