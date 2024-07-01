01.07.2024, 21:50
ФОТО | Юри Ратас отправляется в Брюссель. Смотрите, как прошел его последний день в Рийгикогу!(9)
„Я от всего сердца благодарю всех, с кем я имел честь встретиться и работать в Рийгикогу на протяжении этих 17 лет. Вы все стали мне очень дороги, и я обязательно буду вспоминать эти годы с благодарностью в сердце“, - написал политик в социальных сетях.
Ратас баллотировался на выборах в Европейский парламент и был избран, набрав 33 612 голосов. До сегодняшнего дня Ратас был вице-спикером Рийгикогу.
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