ФОТО | На Рейди теэ начали работать камеры скорости. Штрафовать будут и за проезд на красный свет

Помимо превышения скорости, камеры фиксируют и тех нарушителей, кто игнорирует запрещающий сигнал светофора. По словам вице-мэра Таллинна Кристьяна Яравана, повышение безопасности движения является для городских властей приоритетом.

„Таллинн не благоволит к нарушениям правил дорожного движения. Большинство водителей следуют правилам, но, к сожалению, есть и те, кто превышает скорость, игнорирует запрещающий сигнал светофора или совершает маневры, создающие опасность для других участников дорожного движения. Хотя сотрудничество города и Департамента полиции и погранохраны на хорошем уровне, нет возможности и необходимости выставлять стационарный патруль на каждый перекресток. Поэтому на наиболее проблемных перекрестках имеет смысл использовать автоматическое наблюдение за дорожным движением, как это уже давно делается на перекрестке Кристийне“, - сказал Ярван.

Недавние замеры полицией скорости движения показали, что на перекрестке Рейди теэ, Нарвского и Пиритаского шоссе правила дорожного движения нарушаются очень часто. На Пиритаском шоссе, непосредственно перед перекрестком с Нарвским шоссе, в мае во время контроля скорости было выявлено 40 случаев превышения скорости, самые высокие отметки составляли 79 и 82 км/ч. На Рейди теэ в направлении Нарвского шоссе было зафиксировано 41 нарушение. Если ехать из центра города, то на Нарвском шоссе непосредственно перед Рейди теэ в ходе проверки в конце мая число превышений скорости было значительно выше и достигло почти 200.