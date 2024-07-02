ЧП и криминал
02.07.2024, 09:23

Полицейские нашли пропавшего в Пыхья-Таллинне мужчину

 
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Politseisõiduk.
Politseisõiduk.
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

В понедельник вечером полиция просила помощи в поисках пропавшего в Пыхья-Таллинне 55-летнего Райно.

В полдень Райно покинул расположенное в Пыхья-Таллинне лечебное учреждение и пропал. У мужчины проблемы с памятью, и без посторонней помощи он может оказаться в беде.

Во вторник утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила, что Райно найден. Полицейские патрули вчера искали мужчину в Таллинне, и ночью полицейские заметили его на автовокзале.

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