Полицейские нашли пропавшего в Пыхья-Таллинне мужчину

В полдень Райно покинул расположенное в Пыхья-Таллинне лечебное учреждение и пропал. У мужчины проблемы с памятью, и без посторонней помощи он может оказаться в беде.

Во вторник утром пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде сообщила, что Райно найден. Полицейские патрули вчера искали мужчину в Таллинне, и ночью полицейские заметили его на автовокзале.

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