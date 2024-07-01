ФОТО | Шторм снес с жилого дома крышу. Буря разгулялась по полной!

„Ветер был мощным, дождь лил горизонтально“, - описал в социальных сетях непогоду очевидец произошедшего в Сихва. На фотографиях видно, как снесло всю крышу.

„Грозы быстро набирали мощь в Латвии и Южной Эстонии. Грозовые пояса движутся с юго-запада и юга в направлении север и север-восток“, - написал синоптик Кайро Кийтсак в понедельник в 14 часов в социальных сетях. Пару часов спустя он также поделился фотографиями из нескольких районов Юго-Восточной Эстонии, где шторм причинил большие неприятности.

Штормовой ветер снес в Сихва с жилого дома крышу:

Сихва — не единственное место, где шторм нанес столь серьезный ущерб. Крыша пострадала также и в Сангасте.

Во многих местах Юго-Восточной Эстонии повалены деревья. На шоссе Отепя — Сихва:

Ахья в Пылвама:

„На мгновение всё стало таким темным и такой сильный ветер, что из окна не видно было“, - написал в социальных сетях один из комментаторов. Меэгасте, Валгамаа:

Ресту, Валгамаа:

Село Мярди, волость Отепя:

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