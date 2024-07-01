Новости Эстонии
01.07.2024, 17:50

В Рийгикогу готовятся внести в Закон об автоналоге изменения. Когда он может начать действовать?

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Аннели Аккерманн
Аннели Аккерманн
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

Сегодня Финансовая комиссия Рийгикогу собралась на внеочередное заседание, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Закона об автоналоге. Председатель комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) сообщила, что комиссия готовится к работе по изменению закона и его новому обсуждению.

Как сказала Аккерманн после заседания, хотя официальное решение еще не принято, комиссия всё же готовится к работе над изменением закона. Президент не провозгласил принятый Рийгикогу 12 июня закон, так как, по его оценке, положения акта нарушают принцип равного обращения.

Сегодня на внеочередном заседании финансовая комиссия Рийгикогу обсудила представленные президентом аргументы. В ходе обсуждения свои мнения с целью решить возникшие проблемы представили Канцелярия президента, Министерство социальных дел и Министерство финансов.

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