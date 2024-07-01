В Рийгикогу готовятся внести в Закон об автоналоге изменения. Когда он может начать действовать?

Как сказала Аккерманн после заседания, хотя официальное решение еще не принято, комиссия всё же готовится к работе над изменением закона. Президент не провозгласил принятый Рийгикогу 12 июня закон, так как, по его оценке, положения акта нарушают принцип равного обращения.