01.07.2024, 17:50
В Рийгикогу готовятся внести в Закон об автоналоге изменения. Когда он может начать действовать?(5)
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA
Сегодня Финансовая комиссия Рийгикогу собралась на внеочередное заседание, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Закона об автоналоге. Председатель комиссии Аннели Аккерманн (Партия реформ) сообщила, что комиссия готовится к работе по изменению закона и его новому обсуждению.
Как сказала Аккерманн после заседания, хотя официальное решение еще не принято, комиссия всё же готовится к работе над изменением закона. Президент не провозгласил принятый Рийгикогу 12 июня закон, так как, по его оценке, положения акта нарушают принцип равного обращения.
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