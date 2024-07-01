ФОТО | Марк Лаял дал бой действующему чемпиону Алькарасу и покидает Уимблдон с высоко поднятой головой

В первом сете матча было сделано два брейка на подаче, а победитель определился в укороченной партии. Лаял хорошо начал тай-брейк, быстро вырвавшись вперед. Однако испанец показал хорошую игру, выиграв укороченную партию со счетом 7:3.

Лаял уверенно начал второй сет, быстро вырвавшись вперед со счетом 2:0. Алькарас ответил брейком, и до счета 5:5 ни один из игроков не отдавал свою подачу. Алькарас вновь показал более сильную игру в концовке сета и выиграл со счетом 7:5.

В третьем сете, который стал последним, Алькарас показал другой уровень. Третья ракетка мира сделал два быстрых брейка и не оставил Лаялю ни единого шанса. Испанец завершил матч победой в третьем сете со счетом 6:2.

За весь матч третья ракетка мира сделал четыре подачи навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Лаяла семь эйсов, две двойные ошибки и два успешных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге Алькарас встретится с победителем пары Александр Вукич (Австралия) — Себастьян Офнер (Австрия).

До матча:

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В стартовом раунде квалификации Лаял обыграл итальянца Франческо Пассаро (ATP 131) со счетом 5:7, 6:3, 6:3. Во втором круге квалификации эстонский теннисист в двух сетах обыграл португальца Энрике Роша (ATP, 177) - 7:6 (7:3), 6:3. В финале квалификации Лаял одержал самую крупную победу в своей карьере, обыграл 32-летнего австралийца Джеймса Дакворта - 6:4, 6:4, 6:4.

Алькарас является действующим победителем Уимблдона. В финале турнира в сезоне 2023 он взял верх над сербом Новаком Джоковичем - 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

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