ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Биолог: клещи захватили Таллинн. Мы просто так и оставим этих кровососов?

В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с клещами. Временами кажется, что эти маленькие кровопийцы полностью захватили Таллинн, нападая на каждого, кто осмелится зайти в высокую траву. Проведение досуга на свежем воздухе уже не то, что раньше - теперь мы должны быть всегда начеку, иначе рискуем стать участником лотереи, в которой можно получить энцефалит, боррелиоз или стать „счастливым обладателем“ какого-либо другого серьезного заболевания, передающегося через клещей. Есть ли решение проблемы?Сейчас кажется, что остается лишь смириться: летом забыть об открытой одежде, и литрами мазать себя химикатами, чтобы защититься от клещей. Однако есть простой и проверенный способ борьбы с клещами.