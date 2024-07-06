Новости Эстонии
06.07.2024, 21:46

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ | Биолог: клещи захватили Таллинн. Мы просто так и оставим этих кровососов?

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: ERIK KARITS | DEPOSITPHOTOS.COM

Борьбу с клещами нужно начинать с Пирита и Виймси, пишет в издании Forte биолог Иван Фролов. Ниже мы приводим его письмо.

В последнее время мы все чаще стали сталкиваться с клещами. Временами кажется, что эти маленькие кровопийцы полностью захватили Таллинн, нападая на каждого, кто осмелится зайти в высокую траву. Проведение досуга на свежем воздухе уже не то, что раньше - теперь мы должны быть всегда начеку, иначе рискуем стать участником лотереи, в которой можно получить энцефалит, боррелиоз или стать „счастливым обладателем“ какого-либо другого серьезного заболевания, передающегося через клещей. Есть ли решение проблемы?Сейчас кажется, что остается лишь смириться: летом забыть об открытой одежде, и литрами мазать себя химикатами, чтобы защититься от клещей. Однако есть простой и проверенный способ борьбы с клещами.

Вакцины недостаточно, потому что она предотвращает только заражение энцефалитом. Эстонские клещи пополнили свой арсенал новыми, до сего дня неизвестными в нашем регионе заболеваниями. Нам нельзя забывать и о домашних любимцах, которые подвержены риску подхватить от клещей болезнь, которая может иметь смертельный исход. В интересах общего спокойствия нужно сократить количество клещей. Или хотя бы попытаться это сделать в городах и других густонаселенных районах.

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