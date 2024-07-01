Платишь больше — получаешь меньше. Производители хитро скрывают рост цен, сокращая вес товара в упаковке

По мнению главы Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп , речь не идет о неэтичном поведении производителей, а скорее об учете потребностей потребителя и доступности упаковки. Потисепп отмечает: „В ситуации, когда статьи расходов в производство продуктов питания — на сырью, рабочую силу, электричество, другие виды энергии и т. д. - растут, у производителей остается мало возможностей, чтобы удерживать цены на продукцию на доступном для потребителя уровне“.

Когда год назад Delfi Ärileht стал выяснять, как обстоят дела с шринкфляцией в Эстонии, то обнаружил в магазинах десяток продуктов, масса которых уменьшилась. Хотя список продуктов с уменьшившейся массой в прошлом и этом году не является полным и окончательным, на сей раз таких продуктов было обнаружено только шесть. Можно сказать, что предприятия все реже используют эту стратегию.