Платишь больше — получаешь меньше. Производители хитро скрывают рост цен, сокращая вес товара в упаковке(21)
Закупаясь товаром в магазине, не так-то просто заметить, что мороженое стало весить на пару грамм меньше или зубной пасты в тюбике теперь на четверть меньше. Но когда вы приходите домой и открываете упаковку, то возникает ощущение, что что-то не так. Термином шринкфляция обозначается снижение производителем количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении или непропорционально малом снижении прежней цены. Уменьшая объем или вес товара, производители скрывают от покупателя таким образом рост цены.
По мнению главы Союза предприятий пищевой промышленности Сирье Потисепп, речь не идет о неэтичном поведении производителей, а скорее об учете потребностей потребителя и доступности упаковки. Потисепп отмечает: „В ситуации, когда статьи расходов в производство продуктов питания — на сырью, рабочую силу, электричество, другие виды энергии и т. д. - растут, у производителей остается мало возможностей, чтобы удерживать цены на продукцию на доступном для потребителя уровне“.