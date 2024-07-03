Из любимчика в проблемного ребенка. Навалившиеся на город финансовые проблемы вынуждают отказаться от новых проектов(20)
Город Тарту оказался в ситуации, когда в бюджете этого года образовался дефицит в размере более 50 миллионов евро. Если в год культурной столицы дефицит еще будет покрыт за счет больших кредитных денег, то в будущем придется затянуть пояса.
Город Тарту многие годы был любимчиком у эстонских чиновников. Когда журналисты просили министерства привести хорошие примеры местных самоуправлений, то чиновники часто показывали пальцем именно в сторону Тарту. У горожан тоже нет повода жаловаться: за последние годы несколько школ и детских садов приобрели современный вид, были построены новые велодорожки, спортивные сооружения и места для отдыха. Район Эмайыги ожил, и в этом году Тарту является культурной столицей Европы. Но все это великолепие пришло не просто так, а за счет кредитных денег, при помощи которых в последние годы в Тарту финансировались почти все инвестиции.