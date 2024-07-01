ФОТО | В тяжелом ДТП погиб человек(7)
Сегодня в районе 13 часов Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту на Западной окружной дороге произошла тяжелая авария, в которой столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
По первоначальной информации, управлявший Nissan 55-летний мужчина ехал из Выру в сторону Таллинна, но на пологом повороте отклонился на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся по ней грузовиком Volvo, которым управлял 43-летний мужчина.
В ДТП тяжело пострадал водитель легковушки, который, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия. Собранная к настоящему моменту информация указывает на то, что водителю стало плохо за рулем, но точная причина его смерти выяснится в ходе вскрытия.
Водитель легкового автомобиля был в машине один. Водитель грузовика был трезв и имел водительские права.
Максимальная разрешенная скорость была 70 км/ч. Дорожное покрытие в момент аварии было сухим.
По факту случившегося полиция начала уголовное производство, и более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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