Спасательный департамент будет повышать осведомленность о масштабной эвакуации и укрытиях

Сегодня, 1 июля, Эстония на год принимает на себя роль председателя Совета государств Балтийского моря и в этот период сосредоточится на повышении безопасности и обеспечении устойчивого развития региона Балтийского моря, а также на вовлечении Украины в региональные мероприятия. Приоритетами Спасательного департамента в год председательства станут повышение осведомленности людей о кризисах, оповещение об угрозах, а также масштабная эвакуация и укрытие.

Цель председательства — укрепить сотрудничество стран Балтийского моря в области защиты населения. По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, для Эстонии особенно важно учиться на опыте других и делиться своими знаниями. „Для Эстонии создание возможностей для защиты населения — новая область за последние годы, и мы знаем, что у других стран накоплено значительно больше опыта в ряде областей. Например, в развитии сети сирен и проведении масштабной эвакуации. Однако, возможно, мы можем больше всего учиться на ошибках друг друга“, — сказал Клаос и добавил, что в течение года Спасательный департамент запланировал различные семинары и встречи экспертов, на которых страны смогут обмениваться знаниями.

На встречах будут искать ответы на вопросы: как подготовить людей к кризисам, как усилить осведомленность сообществ о рисках и безопасности, как развивать систему оповещения об угрозах, как повысить готовность к масштабной эвакуации и осведомленность об укрытии в военное время; как привлекать волонтеров, в том числе молодежь и партнерские организации.

„На эти вопросы ищут ответы все страны Балтийского моря, разрабатывая соответствующие системы. В текущей ситуации, в которой находится Европа и весь мир, наиболее разумно работать единым фронтом и в плане защиты населения, чтобы мы могли поддерживать друг друга как до, так и во время кризисов. В ситуации угрозы безопасности сотрудничество учреждений по защите населения в регионе имеет важное значение“.