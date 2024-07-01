ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара и шторм: сегодня ожидается до +33, выпадет град

В Эстонии встречаются тропические — с одной стороны, а с другой — холодные воздушные массы. Столкновение двух гигантов принесет нам на короткое время по-летнему теплую погоду, но она будет сопровождаться грозами и штормовым ветром.

В понедельник в течение дня облачность будет уплотняться. Во многих местах пройдут дожди и грозы, кое-где осадки будут сильными. Во второй половине дня, начиная с западных районов, вероятность осадков будет снижаться. В Восточной Эстонии ожидается град. Юго-восточный и южный ветер сменит направление на юго-западное и западное силой 4-10, порывами 15, на побережье до 18 м/c, вечером ветер ослабнет. При грозе возможны порывы и большей силы. Температура воздуха в понедельник днем 20..27, на островах 18..20 и в Восточной Эстонии - до 32-33°C.