Новости Эстонии
01.07.2024, 12:56

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара и шторм: сегодня ожидается до +33, выпадет град

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В понедельник ожидается теплая погода, но вместе с этим возможен штормовой ветер и град
В понедельник ожидается теплая погода, но вместе с этим возможен штормовой ветер и град
ФОТО: Delfi lugeja | Delfi Meedia

На один день в Эстонию вернулось летнее тепло, но уже без солнца. „В восточной и юго-восточной части страны термометр может показать 30..33°C“, - написал в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак. И предупредил о вероятности грозы и сильного ветра.

В Эстонии встречаются тропические — с одной стороны, а с другой — холодные воздушные массы. Столкновение двух гигантов принесет нам на короткое время по-летнему теплую погоду, но она будет сопровождаться грозами и штормовым ветром.

В понедельник в течение дня облачность будет уплотняться. Во многих местах пройдут дожди и грозы, кое-где осадки будут сильными. Во второй половине дня, начиная с западных районов, вероятность осадков будет снижаться. В Восточной Эстонии ожидается град. Юго-восточный и южный ветер сменит направление на юго-западное и западное силой 4-10, порывами 15, на побережье до 18 м/c, вечером ветер ослабнет. При грозе возможны порывы и большей силы. Температура воздуха в понедельник днем 20..27, на островах 18..20 и в Восточной Эстонии - до 32-33°C.

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