01.07.2024, 12:56
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Жара и шторм: сегодня ожидается до +33, выпадет град(3)
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ФОТО: | Delfi Meedia
На один день в Эстонию вернулось летнее тепло, но уже без солнца. „В восточной и юго-восточной части страны термометр может показать 30..33°C“, - написал в социальных сетях синоптик Кайро Кийтсак. И предупредил о вероятности грозы и сильного ветра.
В Эстонии встречаются тропические — с одной стороны, а с другой — холодные воздушные массы. Столкновение двух гигантов принесет нам на короткое время по-летнему теплую погоду, но она будет сопровождаться грозами и штормовым ветром.
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