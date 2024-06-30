На пляже в Пярну открылась зона для людей с особыми потребностями

Несколько лет назад в Эстонии были открыты первые подобные пляжные участки в Пирита и Пикакари.

Обустройство специальной зоны между пляжным зданием и спа-центром Hedon стало возможным благодаря активным женщинам из клуба Pärnu Lahe Rotary и благотворительной деятельности. Пляжный павильон, плавучие кресла и дощатый настил обошлись в 90 000 евро, деньги были собраны с помощью пожертвований и проектов.

„Люди, которые не могут передвигаться, теперь смогут переодеваться в пляжном павильоне. С помощью специального подъемника можно пересадить человека из обычной инвалидной коляски в плавающее кресло-каталку. У нас есть дощатый настил, чтобы люди чувствовали себя комфортно, даже если не пользуются плавающей коляской, а передвигаются на своих ногах или, например, на ходунках на колесах. Кроме того, у нас можно загорать на террасе, в специальных шезлонгах. Плавающие инвалидные кресла бесплатны для всех людей с ограниченными возможностями передвижения“, – рассказала член клуба Pärnu Lahe Rotary Эста Тамм.

В пляжном павильоне, который будет открыт все лето, работают волонтеры, купаться можно только в те дни, когда на пляже развевается зеленый флаг, при этом у человека с особыми потребностями должен быть личный сопровождающий.

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