ЧП и криминал
30.06.2024, 18:21

Авария на водопроводе затруднила движение в Таллинне по Сютисте теэ

 
Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Авария на водопроводе на Сютисте теэ в столичном районе Мустамяэ затруднила движение транспорта, сообщил читатель Delfi.

Авария в системе водоснабжения произошла на перекрестке с ул. Тервизе, напротив парка.

По словам нашего читателя, из-под асфальта вода бьет фонтаном. Движение закрыто, водители вынуждены ехать в объезд по Сыпрузе теэ.

Будет дополнено при получении дополнительной информации.

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