Авария на водопроводе затруднила движение в Таллинне по Сютисте теэ

Авария в системе водоснабжения произошла на перекрестке с ул. Тервизе, напротив парка.

По словам нашего читателя, из-под асфальта вода бьет фонтаном. Движение закрыто, водители вынуждены ехать в объезд по Сыпрузе теэ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.