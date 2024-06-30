30.06.2024, 18:21
Авария на водопроводе затруднила движение в Таллинне по Сютисте теэ
ФОТО: | Delfi Meedia
Авария на водопроводе на Сютисте теэ в столичном районе Мустамяэ затруднила движение транспорта, сообщил читатель Delfi.
Авария в системе водоснабжения произошла на перекрестке с ул. Тервизе, напротив парка.
По словам нашего читателя, из-под асфальта вода бьет фонтаном. Движение закрыто, водители вынуждены ехать в объезд по Сыпрузе теэ.
Будет дополнено при получении дополнительной информации.
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