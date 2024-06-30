В Харьюмаа произошло убийство. Подозреваемый взят под стражу

Суд счел ходатайство прокуратуры обоснованным и дал санкцию на арест подозреваемого сроком на два месяца.

В ночь на субботу в Центр тревоги сообщили, что в многоквартирном доме в Эмари произошла поножовщина. Прибывшим на место медикам скорой помощи не удалось спасти жизнь мужчины, получившего удар ножом, потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Урмас Туйск, по предварительной информации, у 57-летнего нетрезвого мужчины возник конфликт со знакомым ему 45-летним мужчиной, в ходе которого 57-летний мужчина ударил знакомого ножом.

Полиция в ночь на субботу задержала подозреваемого.

„К сожалению, мы часто видим, что большинство тяжких насильственных преступлений совершаются в нетрезвом виде, когда люди не могут разрешить конфликт на словах“, - сказал Туйск.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство.

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