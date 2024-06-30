На рынках идут проверки продавцов клубники: каковы результаты?

Марика Ару из PTA сообщила, что были выявлены единичные нарушения, но в целом ситуация с продавцами клубники хорошая, лучше, чем в прошлые годы, пишет портал ERR.

По ее словам, продаваемая клубника должна сопровождаться документами, подтверждающими ее происхождение. Сопроводительные документы с годами улучшились, и их уже не так легко подделать.

„Сопроводительные документы обходятся очень дорого, есть также примеры, когда эти документы уже не являются просто бумагой, а имеют водяные знаки, подделать которые чрезвычайно трудно“, – пояснила Ару.

По словам руководителя таллиннских рынков Керсти Оттесон, на рынках в столице продается не так много иностранной клубники. Оттесон добавила, что не в интересах продавца обманывать потребителя.

„Продавцы, которые торгуют на рынках – как в Нымме, так и в Мустамяэ – занимаются торговлей уже много лет. У них своя клиентура, и никто не хочет обманывать своих клиентов. Каждый из продавцов хочет, чтобы его клиенты к нему возвращались. Клиенты доверяют своим продавцам“, – сказала она.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.