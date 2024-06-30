Elron отменяет бесплатный проезд для украинских беженцев и уменьшает скидку при покупке билетов в интернете и автомате

„В дальнейшем право на бесплатный проезд в поездах Elron в течение 2-4 дней будет иметь человек на основании выданного на пограничном пункте браслета, если у него нет возможности купить билет, - сказала директор по коммерческому развитию Elron Пилле Каубер. - Остающиеся в Эстонии военные беженцы, как правило, ходят на работу, и предлагать им право бесплатного проезда более нецелесообразно. В дальнейшем скидки будут для всех пассажиров одинаковыми“.

Начиная с 1 июля изменится скидка при покупке билетов на одну поездку и проездных билетов через интернет и билетные автоматы. „При покупке билета на одну поездку через интернет или в билетном автомате в поезде будет применяться скидка в 5 процентов, - сказала Каубер. - Все остальные действующие скидки на билеты на одну поездку, останутся теми же — 30% от цены билета“.

Напомним, что право на 30-процентную скидку имеют пассажиры в возрасте до 19 лет, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды с ограниченными возможностями, лица старше 65 лет, инвалиды тяжелой и средней степени тяжести в возрасте 17 лет и старше, лица, сопровождающие инвалида до 16 лет, а также лица, сопровождающие лицо с тяжелой инвалидностью. При поездке на местах первого класса лицо, имеющее право на льготный билет, должно купить билет за полную стоимость.

Право на льготный или бесплатный проезд действует при наличии подтверждающего льготу документа.

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