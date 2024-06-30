В ряде регионов медсестры получат пособие в 30 000 евро

Пособие будет выплачиваться медсестрам, которые прошли обучение и зарегистрировались как медицинские работники, но не работали в сфере здравоохранения как минимум последние пять лет, сообщает ERR.

Для получения пособия медсестры должны приступить к работе либо в сетевой больнице, либо в учреждении поставщика услуг общей медицинской помощи в одном из трех уездов.

По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут (СДП), создание стартового пособия поможет мотивировать медсестер, которые работали в других сферах, вернуться в сферу здравоохранения и выбрать профессиональную карьеру за пределами крупных уездных центров. „Это первый шаг к решению проблемы нехватки медсестер в регионах“, – сказала Сиккут.

„В постановлении мы добавили к Ида-Вирумаа два уезда, в которых планируется выплачивать стартовое пособие медсестрам, приступающим там к работе, – пояснила Сиккут. – Возвращение медсестер в систему здравоохранения – это дополнительная возможность получить больше медсестер, которые так необходимы для здравоохранения, помимо увеличения количества учебных мест. В будущем мы надеемся распространить выплату пособия на медсестер, приступающим к работе в других регионах“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.