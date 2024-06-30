Новости Эстонии
30.06.2024, 13:31

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как в Летной гавани прошел День ВМС!

 (27)
В Таллинне прошел День Военно-морских сил Эстонии
В Таллинне прошел День Военно-морских сил Эстонии
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

В субботу, 29 июня, в столичной Летной гавани в очередной раз прошел День военно-морских сил Эстонии. Активное участие в проведении мероприятия принял Морской музей.

Традиция проведения Дней ВМС уходит в 1993 год, когда 1 июля в восстановившей независимость Эстонской Республике были образованы военно-морские силы.

На сей раз День ВМС, который организаторы называют семейным, проводился в Летной гавани, где можно было ознакомиться с кораблями ВМФ ЭР, поговорить с моряками, которые проходят на них военную службу.

Гости праздника могли посетить минный тральщик Wambola и патрульный корабль Kindral Kurvits. В палатках можно было посмотреть на вооружение и транспортные средства военных моряков, оснащение водолазов и т. п. На месте можно было также и подкрепиться.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (27)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии