ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как в Летной гавани прошел День ВМС!

Традиция проведения Дней ВМС уходит в 1993 год, когда 1 июля в восстановившей независимость Эстонской Республике были образованы военно-морские силы.

На сей раз День ВМС, который организаторы называют семейным, проводился в Летной гавани, где можно было ознакомиться с кораблями ВМФ ЭР, поговорить с моряками, которые проходят на них военную службу.

Гости праздника могли посетить минный тральщик Wambola и патрульный корабль Kindral Kurvits. В палатках можно было посмотреть на вооружение и транспортные средства военных моряков, оснащение водолазов и т. п. На месте можно было также и подкрепиться.

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