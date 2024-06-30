Ида-Таллиннская центральная больница избежала крупного штрафа

В феврале 2022 года Ида-Таллиннская центральная больница отремонтировала свое отделение Magdaleena. В ходе ремонта строителями было выброшено в открытый контейнер перед больницей неизвестное количество старых карточек пациентов с конфиденциальными личными данными и диагнозами. Таким образом, данные о здоровье людей были свободно доступны всем.

Инспекция по защите данных начала разбирательство, которое через год закончилось назначением штрафа в размере 200 000 евро. Однако больница обжаловала это решение в суде, пройдя все инстанции.

Юридическая эпопея закончилась в Госсуде, который на прошлой неделе принял решение прекратить дело в связи с истечением срока давности, по сути, не рассмотрев его по существу. Судебная коллегия постановила, что суд может рассматривать дело о правонарушении до истечения срока давности только в том случае, если ему было предоставлено разумное время для рассмотрения дела. По мнению суда, этого не произошло.

Судебная коллегия обвинила в задержке как Инспекцию по защите данных, которая семь месяцев ничего не делала с информацией, то есть не проводила никаких разбирательств из-за чего на принятие решения о штрафе ушел целый год, так и окружной суд, который трижды откладывал публикацию полного текста решения. По мнению Государственного суда, это было неоправданно.

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