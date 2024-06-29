ФОТО | Хенн Пыллуаас возглавит новую партию национал-консерваторов

Председателем ERK стал Хенн Пыллуаас. Его выбрали на два года. Вице-председателями стали Сильвер Куусик и Паул Пуустусмаа. Сильвер Куусик заверил, что в новой партии уже около 435 членов. По закону для регистрации необходимо 500 человек.

Новый лидер на съезде раскритиковал свою бывшую партию EKRE. „Если партия выступает против всех политических сил и людей, принижая их, исключая сотрудничество, то какова в таком случае задача и цель этой партии?“ - cчитает Пыллуаас.

Недавно из партии EKRE вышли видные политики и создали свою политическую силу. Среди них: Хенн Пыллуаас, Яак Валге, Яак Мадисон, Руубен Калеп и другие. Они вышли из EKRE и сформировали новую партию ERK.