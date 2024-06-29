ВИДЕО | Кристен Михал: коалиция реформистов, соцдемов и Eesti 200 сохранится

Единственным конкурентом Михала был Ханно Певкур, но тот отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост председателя партии. Михал признался, что разговаривал с ним, и подчеркнул, что высоко ценит его решение в пользу единства партии.

Михал заверил, что коалиция между реформистами, соцдемами и Eesti 200 продолжит работу. По его словам, у них хорошие отношения. „У нас не было даже легких ссор, люди очень хорошо общаются друг с другом“, - сказал Михал. Также он добавил, что страну ждут изменения, так как у каждого руководителя свой почерк.

Кая Каллас подаст в отставку после 11-12 июля, когда пройдет саммит НАТО. После этого будет пересмотрен коалиционный договор и бюджет. „Возможно, вопрос о персональном государстве нуждается в пересмотре, у социал-демократов различные идеи“, - подчеркнул Михал. „Когда экономическая ситуация сложная, нам приходится переоценивать то, что мы можем сделать и какими темпами“.

Михал добавил, что государственный бюджет необходимо сделать более понятным. По его словам, сегодня разобраться в нем не могут ни общественность, ни финансовые корифеи.