ФОТО | Партия реформ: Кристен Михал кандидат в премьер-министры

Нынешний премьер Кая Каллас переходит на работу в Брюссель в качестве верховного представителя европейской дипломатии. Ей необходимо будет покинуть кресло премьер-министра и лидера Партии реформ. Главный кандидат на замену - нынешний министр климата Кристен Михал. Он подтвердил, что готов возглавить государство. Его главный конкурент министр обороны Ханно Певкур заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру.

Как считает член правления Партии реформ Марис Лаури, Кристен Михал достоин того, чтобы стать председателем партии. „Человек должен сам испытывать желание возглавить партию и ощущать, что справится с этой задачей“, - сказала она.

Поддерживает кандидатуру Михала и Юрген Лиги. „Как руководитель он обладает большим организаторским и политическим опытом, что в наши дни большой дефицит. Конечно, новый человек всегда вступает на неизведанную территорию, и эта должность сопряжена с рисками“, - сказал Лиги.

После собрания правление партии подтвердило, что Кристен Михал станет следующим премьер-министром Эстонии.